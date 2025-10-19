八木アリサ （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/19】モデルの八木アリサが10月18日、自身のInstagramを更新。美しい素肌が際立つビーチでのショットを公開した。

【写真】八木アリサ、ビーチで美肩チラ見せ

◆八木アリサ、ビーチで素肌輝く


八木は「もう少し辛くしてもらえますか？」とタイ語で綴り、タイ滞在中の複数のショットを公開。アユタヤ遺跡や象、食事を楽しむ姿などとともに、澄んだ海を背景に水着の上に薄い白のトップスを羽織った写真も投稿。肩から背中にかけて美しいラインをのぞかせている。

◆八木アリサの投稿に反響


この投稿には「ビーチが似合う」「休日ショット楽しそう」「スタイルいい」「ナチュラルで素敵」「可愛い」「眩しい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

