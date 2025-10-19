過去のポストシーズンで大活躍の投手たちと比較

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は、17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で打者として3本塁打、投手として6回0/3を2安打無失点に抑え、10奪三振の離れ業を見せた。ブルワーズに4連勝し、チームを2年連続のワールドシリーズに導く大活躍。この試合中に、大谷への評価を一変させた人物がいる。米野球専門誌「ベースボール・アメリカ」の編集長JJ・クーパー氏は驚きのあまり、たった30分で“手のひら返し”を見せた。

クーパー氏はこの試合中、自身のXに「ポストシーズンの試合で、オオタニが“普通の投手”と比べて何をしているのか、どう評価すればいいのかわからない」と書き込んだ。

ドン・ラーセンが1956年のワールドシリーズで成し遂げた史上唯一の完全試合や、1991年にツインズを世界一に導いた、ジャック・モリスの第7戦延長10回完封、ジャイアンツのマディソン・バムガーナーが2014年のワールドシリーズで残した防御率0.43と比べ「明らかに劣っている」という指摘だった。

「マウンドでも圧倒的なパフォーマンスを見せ、2本塁打（と四球）をした試合をどう評価すればいい？」と、二刀流という特異な選手の評価をどこですべきか、迷っている様子だった。

ただ、そのわずか30分後、3本目の本塁打が出てすぐに“手のひら返し”をみせた。Xに改めて「OK、私が間違っていた。これはラーセンの完全試合よりも素晴らしい」「これは我々がこれまで目の当たりにした中で、最高の野球の試合だ」と投稿している。



（THE ANSWER編集部）