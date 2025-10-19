G1・秋華賞はエンブロイダリーが勝利

19日に行われた中央競馬のG1秋華賞（京都芝2000メートル）は、桜花賞馬で2番人気のエンブロイダリー（牝3、森一）が制した。武豊騎手が騎乗した5番人気エリカエクスプレス（牝3、杉山晴）は逃げて2着。タイトルには半馬身及ばなかったが、名手の手腕にネットでは感嘆の声が上がった。

牝馬3冠最終戦。逃げの手に打って出たのは、武豊が手綱を取ったエリカエクスプレスだった。

1000メートル通過59秒4の好ペースを刻むと、直線でも脚色は衰えない。ゴール手前でエンブロイダリーに捉えられたが、5番人気で健闘の2着だった。

武豊は9月28日のG1・スプリンターズSでも7番人気ジューンブレア（牝4、武英）で逃げて2着。円熟の手綱さばきにネットの競馬ファンも感嘆の声を上げた。

「逃げの武豊つよすぎ」

「武豊騎手の逃げは芸術」

「これまで何度も見たけど武豊Jの逃げは本当に恐ろしい」

「武豊に逃げをさせたら脳を焼かれる…」

「逃げの武豊、恐るべし」

武豊は6月15日のG1・宝塚記念では、7番人気メイショウタバル（牡4、石橋）で鮮やかに逃げ切っている。



（THE ANSWER編集部）