「朝晩の寒暖差」にこの1枚！【ユニクロ】大人の相棒♡「優秀ジャケット」

朝晩の冷え込みや肌寒い日に羽織るなら、さっと大人の秋コーデに合わせやすいジャケットがあると重宝するかも。今回ご紹介する【ユニクロ】のジャケットは、デイリーに使いやすいうえ上品見えが狙えそう。秋コーデの頼れる相棒になりそうだから、チェックしてみて。

秋ムード高まる優秀ジャケット

【ユニクロ】「コーデュロイロングシャツジャケット」\3,990（税込）

羽織るだけで季節感をプラスする、あたたかみのあるコーデュロイジャケット。ノーカラーデザインなので、ハイネックやブラウスとのレイヤードもしやすくなっています。ゆったり長めの丈感が腰まわりをカバーし、デイリーコーデで出番が多くなりそう。全4色のカラー展開で、オリーブやブラウンなど落ち着いたカラーは大人の秋コーデにぴったり。

さっと羽織ってきちんと感アップ

【ユニクロ】「ダブルジャケット」\6,990（税込）

程よくオーバーサイズで、こなれ感をプラスできそうなジャケット。カジュアルなワンツーコーデに羽織るだけで、きちんと感を取り入れられそう。パンツスタイルはもちろんタイトスカートやワンピースに合わせれば、大人の女性らしさを演出するスタイルに。持っておくとオンオフ問わず活躍してくれる優れものです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

Writer：licca.M