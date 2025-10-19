英人気俳優のキーラ・ナイトレイ（４０）が、ファンから最もよく質問される映画として「ベッカムに恋して」を挙げた。イギリスの女子サッカーチームを描いた２００２年のスポーツコメディ映画でジュリエット・パクソンを演じたキーラ、同作は多くの英国人女性にサッカーを始めるきっかけを与えた作品として知られている。



【写真】「ベッカムに恋して」で好演したキーラ・ナイトレイ

キーラはピープル誌に「２５年ほど前に作られた映画が、今でも誰かに声をかけられた時に必ずその話題になる。本当に素晴らしいことだと思う。特に現在は多くの女の子がサッカーをプレーしていて、彼女たちが話しかけてきてくれるの。こうした財産とポジティブな影響を残す作品に関われたことは、本当に素晴らしい」と話す。



同作はサッカーに情熱を燃やすジュリエット（キーラ）とジェス（パーミンダ・ナーグラ）が同じチームでプレーし友情を育む物語で、ジュリエットがコーチに恋をしたり、ジェスが両親の許可なく密かにサッカーを続けるといったエピソードが入っている。



そして今年の７月に同作の脚本家兼監督であるグリンダ・チャーダが続編製作を発表。今回キーラは自身の参加について明かさず「テレビで見たわ。そうね、本当にワクワクする。テレビで見た時、『ああ、最高。どんな作品になるのかな？』と思ったの」と話していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）