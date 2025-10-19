◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）

牝馬３冠の最終戦は１８頭で争われ、２番人気のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が快勝。ゴール前でエリカエクスプレス（武豊騎手）を差し切り、桜花賞との２冠に輝いた。勝ちタイムは１分５８秒３。

クイーンＣから連勝で桜花賞を制した後、オークスは９着。過去１０年で６頭が勝っているオークスからの直行で、見事に巻き返した。桜花賞との２冠は９８年ファレノプシス、０１年テイエムオーシャン、０７年ダイワスカーレットに続く４頭目。

クリストフ・ルメール騎手は、昨年のチェルヴィニアに続く連覇。１７年ディアドラ、１８年アーモンドアイに続く２度目の連覇となった。

５番人気のエリカエクスプレス（武豊騎手）が逃げ粘って２着。３着は６番人気のパラディレーヌ（丹内祐次騎手）が入った。

武豊騎手（エリカエクスプレス＝２着）「やりたいレースはできました。逃げるとは決めていなかったけど、ジワッといい感じでハナを切れました。ただ、それでも道中は力んで走っていたし、それがなければ粘れてもおかしくなかったと思います」