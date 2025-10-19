AKB48の伊藤百花（21）のファーストフォトブック（タイトル未定、光文社から12月11日発売）の、浴衣姿のショットが19日、公開された。

ピンクの浴衣姿でソフトクリームを手にするカットが解禁。伊藤は「私がピンク好きなので、スタイリストさんに淡いピンクの浴衣を用意していただきました。鎌倉の商店街の雰囲気にとても合っていて、すごく可愛かったです。商店街では、ソフトクリームを食べたり、お土産屋さんに入ったり、ロケを忘れて楽しんじゃいました。私と浴衣デートをしている気分を味わっていただけたらうれしいです」とコメントを寄せた。

昨年3月に19期研究生としてお披露目され、シングル2作連続選抜入りの次世代エース“いともも”待望の1冊となる。グラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は鎌倉ひとり旅。読み物編は好きなものとヒストリー、Q＆Aの3部構成となっている。

鎌倉ロケでは、寝起きから朝食、歯磨き、リビングでくつろぐ姿などプライベート感あふれるシーンを収めた。さらに中庭のプールに飛び込んだり、制服での電車通学や浴衣で街ブラ、公園で遊んだり、犬カフェに行ったりなど、一緒にデートを楽しんでいるような感覚になれるさまざまなシチューションで撮影を敢行したという。夕方の海辺のシーンでは、アイドルのときとは異なる大人っぽくダークな雰囲気の伊藤が収められている。

さらに、父の影響で好きになった落語やフルート、バレエ、グミなど、伊藤本人の好きなものが詰まった1冊に。生まれてから今までの人生を振り返るロングインタビューや、Q＆Aも掲載されている。

伊藤は女優を目指し、16歳で芸能界入り。昨年3月、20歳でAKB48の19期生としてお披露目された。今年4月発売の65枚目シングル「まさかのConfession」の表題曲選抜メンバーに初選出されるなど、中心メンバーとして活躍を続けている。