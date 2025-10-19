前回の2022W杯・カタール大会でベスト4に入ったモロッコ代表は、今やアフリカ最強国と言ってもいいだろう。2026W杯・アフリカ予選も難なく突破していて、本大会で優勝を狙うことも不可能ではないはず。



驚異的なのは、主力組が出場した大会にて現在16連勝中ということだ。始まりは昨年6月のアフリカネイションズカップ予選・ガボン戦からで、アフリカ勢との戦いがメインとはいえ16連勝は見事だ。





それも16試合で50ゴール4失点と圧倒的で、スペイン『MARCA』は2008年6月から2009年6月にかけてスペイン代表が記録した15連勝を超えたと注目。もちろん欧州勢との戦いが多いスペインとは環境が異なり、当時のスペインはコンフェデレーションズ杯も戦っていた（コンフェでのアメリカ戦に0-2で敗れて記録途絶える）。しかしアフリカの戦いも簡単ではない。同メディアは「この連勝記録は簡単に達成できるものではなく、だからこそ多くの人がモロッコを世界最高のチームの1つと評価しているのだ」と実力を称える。パリ・サンジェルマンDFアクラフ・ハキミ、レアル・マドリードMFブラヒム・ディアス、シュツットガルトMFビラル・エル・カンヌス、レアル・ベティスFWアブデ・エザルズーリ、MFソフィアン・アムラバト、ビジャレアルFWイリアス・アコマックなど、欧州トップリーグで活躍する選手も多数揃っており、来年のW杯でもモロッコは強烈な勢力となりそうだ。