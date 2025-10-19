大相撲ロンドン公演の舞台裏 新しいイスの調達、便器の強化、特別保険の加入…「体重200キロまで耐えられるものを」
ロンドンの会場でも「満員御礼」の垂れ幕が見られる(C)Getty Images
1991年以来、34年ぶりの大相撲イギリス・ロンドン公演は、現地時間10月15日に始まり、同19日まで行われる。約5000席ある会場のロイヤル・アルバート・ホールは連日、満員の盛り上がりだ。
【写真】ビッグベンの前で土俵入り？笑顔の横綱・豊昇龍らをチェック
開幕前には着物姿の力士が市内の観光を堪能。英紙『The Sun』の記事では、飲食店でギネスビールを飲んだり、「アビーロード」でビートルズのジャケット写真を再現したり、レンタル自転車にまたがる姿が報じられている。
そんな中で、会場の準備は着々と進められた。英紙『The Guardian』では「日本から40人の力士が参加しており、その総体重は約6トン。食事の輸送、そのサポートなど、あらゆる準備が必要になった」と伝えた。会場のプログラミング・ディレクターを務めるマシュー・トッド氏は、同紙の取材に対して「米と麺の消費量？かなりの量です」と答えている。
トッド氏は「体重200キロまで耐えられるイスを新たに調達しました。通常の基準は100キロです」とも明かしている。そして、トイレの補強も断行。便座自体の強化から、壁掛けタイプは、ネジでの固定にも工夫を施した。トッド氏は「なかなか大変でした」と振り返った。
さらに、会場側は特別保険にも加入。日本同様に力士と観客の間に仕切りはなく、客席に転落する可能性は十分にあり「土俵際の座布団席は、リスクがかなり高いですから」とトッド氏。幸いにも現時点で、観客が力士に押しつぶされるような“事故”は発生していない。
また、相撲関係者の宿泊ホテルでは、安心して外出できるように、日本語表記の地図を用意。『The Guardian』によれば、「アフタヌーンティーが楽しめる近隣の店も紹介している」という。
ロンドン公演は19日が最終日。入場券は日本よりも入手困難とのことで、4日目までと同様に「満員御礼」の垂れ幕が下りるのは確実とみられる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]