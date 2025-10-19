５回１死満塁、清宮幸太郎の適時二塁打にベンチを飛び出す日本ハムナイン（カメラ・池内　雅彦）

写真拡大

◆２０２５　パーソル　クライマックスシリーズ　パ・最終ステージ　第５戦　ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）

　日本ハムが３連勝で日本シリーズへ逆王手をかけた。４回、無死満塁から清宮の一ゴロの間に先制すると、田宮の左犠飛、矢沢の適時二塁打で３点を先制。５回には清宮の適時二塁打、田宮のスクイズなどで３点を加え、６回には敵失で１点を追加してリードを広げた。

　投げては先発の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）が４回途中まで無失点と好投し、５回以降も継投で相手打線の反撃をしのいだ。

　新庄日本ハムの崖っぷちからの快進撃にネットも沸騰。快勝直後には「ファイターズ」のワードがＸ（旧ツイッター）のトレンドワードで急浮上した。

　ネット上には「面白くなってきたー！　ここまで這い上がって強くなって王者に立ち向かう日ハムと新庄監督に震える」「日ハムすごい！　ホークスが一気に押し切ると思っていたら土俵際で踏ん張って押し返してしまった　明日のゲームが楽しみ」「日ハム最終戦勝利して藤川阪神と試合するぞ」「日ハムファンとかじゃなく１野球ファンとしては阪神と戦う新庄が見たい」など様々な声が集まった。