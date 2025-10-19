１番人気が惨敗した波乱含みの秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）は、２番人気のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が快勝し、桜花賞との２冠に輝いた。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１９日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で秋華賞のレース分析を投稿した。

桜花賞に続く２冠を達成したエンブロイダリーについては「ユタカちゃんが刻むペースとユウガの手応えをルメールが読んだ」と鞍上の判断を称賛。続けて「最後ジリジリは想定外だったやろけど、そのあたりが桜花賞馬の地力。勝負根性で適性面をカバーした」と指摘した。

春の２冠では結果を出せなかったエリカエクスプレスが僅差の２着。「行きたくての逃げやなくて、馬の気持ちに任せた逃げ。スプリンターズＳ然り、恐れ入りました」とスプリンターズＳ（ジューンブレア）に続く２着を確保した武豊の手腕を称賛した。

後方から３着まで詰めたパラディレーヌは「あのスタートなら前付けしてほしかった。下げたのが仇になったけど展開思えば負けて強し。内枠だと出遅れて包まれるタイプやし乗り難しいんやろな」と見解を示した。

また、断然の１番人気に推されたカムニャックに関しては「返し馬まで良かったよ。スタンド前で突発的にパニックになった。位置取りも悪くなかったし、メンタル面としか思えない」と分析している。