モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が１９日までに自身のインスタグラムを更新し、映画鑑賞のオフショットを公開した。

佐藤は「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ ２０２５ 再上映に行ってきました！」と書き始め、「またあの夏が帰ってきた！！今回はちょっといい椅子と音響で！！何度観てもやっぱり最っっ高だ！！知っているのにいつも手に汗握ってしまうんだよな 今回は諦めちゃうかもって思うんだよな もう一回観たいな、また会いたいな 訳あって上映後にポップコーンＬサイズを食べたけれど さっきまでの試合に浸っていたらあっという間 (もしよければあちぇとぺぺも是非)」と感想をつづり、映画のポスターをバックにポーズをとる姿や映画館のフードを堪能する様子を披露した。

この投稿にファンからは「素敵な時間をお過ごしですね、笑顔めちゃめちゃ可愛いすぎますね」「息も絶え絶え見始めた映画を見終わってこんなにもハッピースマイルなしーちゃん、、ほんとだいすき ４枚目の写真がおもしろく見えてくるのも最高です」「いいですね〜！栞里ちゃんのお話を聞いていたら、私ももう一度映画館で観たくなりました」「楽しかったのが伝わってきます 訳あったおかげで美味しそうに食べる栞里ちゃんが見られました！」「わ、可愛い」「頬張り栞里ちゃん最高ー」などの声が寄せられている。