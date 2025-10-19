¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡¡µÕ²¦¼ê¤ÇÀä¶«¡Ö¥ï¥ó¥â¥¢¡¢¥ï¥ó¥â¥¢¡¢¥ï¥ó¥â¥¢¡¢¥ï¥ó¥â¥¢¡½¡ª¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£±£¹Æü¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè£µÀï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·£·¡½£±¤Ç£³Ï¢¾¡¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò£³¾¡£³ÇÔ¡ÊÁê¼ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸£±¾¡´Þ¤à¡Ë¤Î¸ÞÊ¬¤ËÌá¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£´²ó¤Ë°ÂÂÇ¤È£²»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤ÈÀ¶µÜ¹¬¤Î°ì¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°Áö¤¬À¸´Ô¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤ÈÂ³¤¯°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÏÅÄµÜ¤Îµ¾Èô¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¹¶·â¤òÂ³¤±Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÄÅ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é²¼¤í¤¹¤ÈÂ³¤¯ÌðÂô¤¬Áê¼ê£²ÈÖ¼ê¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤«¤é±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á²ÃÅÀ¡£¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£µ²ó¤Ë¤â°ì»àËþÎÝ¤«¤éÀ¶µÜ¹¬¤Î±¦ÍãÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÈÅÄµÜ¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£ÃæÈ×£µ²ó¤Þ¤Ç¤Ë£¶ÅÀ¤òÃ¥¤¤»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¸ÅÎÓ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é£±£µ£°¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ÎÄ¾µå¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¡££µ²óÅÓÃæ£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çµß±ç¿Ø¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤¤¤À¡£
¡¡ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï»³ºê¤é¸åÂ³Åê¼ê¤¬Ê³Æ®¡££³ÈÖ¼ê¡¦²ÃÆ£µ®¤¬£·²ó¤Ë»³Àî¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¤¬Í¿¤¨¤¿ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Î£±ÅÀ¤À¤±¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¼ê¿Ø¤¬ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢±¦¼ê¿Íº¹¤·»Ø¤òÆÍ¤¾å¤²¡Ö¥ï¥ó¥â¥¢¡¢¥ï¥ó¥â¥¢¡¢¥ï¥ó¥â¥¢¡¢¥ï¥ó¥â¥¢¡½¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ï»Ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ÍâÆü¤Î·èÀï¤ËÈ÷¤¨ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Çµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£