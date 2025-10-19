¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ËÈ¿ÂÐ¡Ö¹ñ²ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬±×¡¹¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¼Ò²ñµ¯¶È²È¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¤¬£±£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸ò¾Ä¡£°Ý¿·¤ÏÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤«¤Þ¤Ä»á¤Ï¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Öºï¤ì¤ë¤ª¶â¤È¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¸½¿¦¤¬ÍÍø¤Ê¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷À¤ä¼ã¼Ô¤Ê¤É¤Î»²Æþ¾ãÊÉ¤¬¹â¤¯¡¢¹ñ²ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬±×¡¹¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤à¤·¤í¹ñ²ñµÄ°÷¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿§¤ó¤Ê¿Í¡¢Î©¾ì¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï°Ý¿·¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤«¤Þ¤Ä»á¤ÏÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö°Ý¿·¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¸ò¾Ä¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢À¯¼£¤È¶â¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ç¼«Ì±¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤·¤¿±ÑÃÇ¡¢µ¤³µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ºÇÄã¤Ç¤â¸øÌÀ°Æ¤Ï¸ò¾Ä¤·¤Æ¤Î¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤â¤ª¤ê¡¢¼«°Ý¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£