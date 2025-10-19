矢作穂香、ディズニーリゾートでショーパンから美脚全開「スタイル良すぎ」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】女優の矢作穂香が10月18日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つオフショットが反響を呼んでいる。
【写真】矢作穂香「スタイル良すぎ」ショーパンから美脚全開
矢作は「Disney land ＆ SEA 仮装したかったけど間に合わなかったからまた来年チャレンジ」とコメントし、ギンガムチェックのミッキーマウスの耳のカチューシャをつけ、ミニ丈のショートパンツとロングブーツを合わせたブラック基調のシックなコーディネートでディズニーリゾートを楽しむ姿を複数枚投稿。
シンデレラ城の前では、城を案内するように片手を上げたポーズで笑顔を見せており、すらりと伸びた美しい脚のラインが際立つショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「目が離せない」「可愛すぎます」「お人形さんみたい」「案内されたい」「仮装も楽しみにしてます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】矢作穂香「スタイル良すぎ」ショーパンから美脚全開
◆矢作穂香、ショーパンから美脚スラリ
矢作は「Disney land ＆ SEA 仮装したかったけど間に合わなかったからまた来年チャレンジ」とコメントし、ギンガムチェックのミッキーマウスの耳のカチューシャをつけ、ミニ丈のショートパンツとロングブーツを合わせたブラック基調のシックなコーディネートでディズニーリゾートを楽しむ姿を複数枚投稿。
◆矢作穂香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「目が離せない」「可愛すぎます」「お人形さんみたい」「案内されたい」「仮装も楽しみにしてます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】