今日19日、台風24号はフィリピン付近を北北西に進んでおり、台風周辺の湿った空気が沖縄付近に流れ込んでいます。沖縄では、明日20日にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、落雷や激しい突風に注意が必要です。また、雨雲の発達の程度によっては大雨となるおそれがあるため、土砂災害や低い土地の浸水などにも十分注意してください。

台風24号は南シナ海へ 沖縄付近に湿った空気流入

今日19日午後3時、台風24号はフィリピン付近を通過中で、今後は南シナ海を西へ進む見込みです。



沖縄付近には台風周辺の湿った空気と高気圧のふちを回る湿った空気が流れ込んでおり、大気の状態が非常に不安定となっています。雨雲や雷雲が発達しやすくなっており、今日19日、先島諸島では1時間に30ミリ以上の激しい雨が降った所もありました。

明日20日 沖縄は大雨のおそれ

明日20日にかけて、沖縄本島地方と先島諸島では大気の非常に不安定な状態が続くため、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、建物内に移動するなどして安全を確保するようにしてください。また、沖縄本島地方と先島諸島では、雨雲の発達の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

21日以降 沖縄は前線の影響を受ける日多い

21日(火)以降は、しばらく沖縄付近に前線が停滞する見込みです。前線に向かって湿った空気が流れ込むため、沖縄では雨の降る日が続くでしょう。警報級の大雨となるおそれもあるため、21日(火)以降も雨の降り方にご注意ください。