軽さを体感！クッション性抜群の【アディダス】のランニングシューズ「デュラモ SL」がAmazonにて販売中！
驚きのグリップ力！クッション性抜群の【アディダス】のランニングシューズ「デュラモ SL」がAmazonにて販売中！
アディダスのランニングシューズは、軽量ランニングモデルの「デュラモ SL（DURAMO SL）」であり、快適な履き心地を追求した製品である。
軽やかな履き心地が特徴であり、アッパーは通気性の良いメッシュとネオプレンヒールで構成されている。ミッドソールにはCLOUDFOAMを採用しており、軽さと優れたクッション性を両立している。さらに、インソールには高いクッション性を誇るOLTHOLITEを使用しており、快適な足入れ感を提供する。
デザインはシューレースクロージャーで、テキスタイルライニングが使われている。スリーストライプスをモチーフにしたロゴがスタイリッシュでオシャレだ。
アウトソールにはアディウェアラバーを採用しており、高いグリップ力を発揮することで、様々な路面での安定した走りをサポートする。
軽さとクッション性が、あなたのランニングを変える。この「デュラモ SL」で、どこまでも快適に、そして力強く走り出そう。
