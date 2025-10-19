こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

数年のブランクを経てゴルフ熱が再燃した筆者。一時は90台も出ていましたが、最近はずっと100切り目前で足踏み中。自己流での限界も見え、スクールやいろんな練習グッズを漁っている中で今回試させてもらったのが正しいグリップが視覚的に分かるグローブ。

実際に使ってみたところ、たしかに簡単に正しいグリップが実践できるのが助かりました。

ショットが安定しない初心者や復帰勢にもオススメできそうなので、ぜひ筆者のレポートを参考にしてみてください。

正しい握りを簡単に再現できる

左：一般的なグローブ、右：True Grip Glove

さっそく筆者が普段使っている標準的なゴルフグローブと比べてみたのがこちら。「True Grip Glove」は印象的なオレンジ色の加工があり、クラブのグリップをどう握ればいいかがすぐに分かります。

Photo: Yama3

もうひとつのチェックポイントが“ナックル”と呼ばれる指の付け根の関節部分。

「True Grip Glove」は人差し指と中指の付け根もオレンジ色になっており、ここが構えた際に自分の目から見えるかで調整。さらに親指付け根が自分の肩を指すように握れていれば完璧という仕組み。

その他の機能的には、オレンジの部分と親指周りはラバー状の加工で滑り止め効果が高いのもポイント。軽い力でもしっかりとグリップするので、やりがちなミスである“力の入れすぎ”も低減できますね。

※ 公式競技などでは違反になる可能性があるので練習やプライベートラウンドでの利用が推奨です。

実際に構えてみた

Photo: Yama3

初心者の人だと手のひらでギュッと握ってしまうことも多いですが、実際には人差し指から小指にかけて引っ掛けるように軽い力で握るのがポイント。

Photo: Yama3

あとはナックル部分が自分から見え、親指の付け根が肩の方を指しているかを調整しましょう。

筆者も理論としては分かっており実践していたつもりでしたが、普段の握りは1歩足りていないことが気づけました。我流に慣れていると違和感も強くなりますが、ハーフスイングから少しずつ慣れていくのが良さそうです。

右手の矯正には補助グリップで

Photo: Yama3

より完璧なグリップに矯正したい場合は、セットになっている「Grip Trainer」も活用しましょう。

自身のクラブにパチっと被せると強制的に正しいグリップでしか握れなくなるので、何も考えずに練習できますよ。

ちょっとした便利機能も

ストラップ部分にはグリーン上で使う磁石式のボールマーカーが内蔵されていました。このタイプのマーカーは各メーカーから出ているので、付属のデザインが気に入らなければ手持ち品に入れ替えるのもアリですね。

基本を忠実に固めておけば成長も早くなるので、ショットの安定性に悩んでいる人は試す価値はありそうですよ。

気になった人はぜひ、おトクな先行セール中にチェックしてみてください。

