「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）

日本ハムが２連敗から３連勝。アドバンテージを含めて３勝３敗となり、決着は最終戦の第６戦に持ち込まれた。

両軍の予告先発が発表され、ソフトバンクはモイネロ、日本ハムは達。ともに初戦に先発しており、モイネロは７回無失点、達は６回無失点と好投していた。

今季８勝２敗で防御率２・０９とブレークした達。この日の試合前には新庄監督とコミュニケーションを図り、グータッチを交わす場面もあった。

一方、モイネロは「ここまで全員で戦ってきて、積み上げてきたものがあるので、あとは自分の役割をしっかり果たすだけだと思っている。一球一球に集中して、自分の投球を貫くだけ。チームを勝たせるために、全力で腕を振りたいと思う。とにかく、最後に勝つ。それだけだね」とコメントした。

モイネロはレギュラシーズンで２年連続となる最優秀防御率のタイトルを獲得。第１戦では７回で１１０球を投げて５安打無失点と好投し、中４日での登板となる。

勢いの日本ハムか、王者ソフトバンクの底力か、最終決戦に大きな注目が集まる。