NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中の女優北川景子さんが自身のXに公開したドラマの台本に注目が集まっています。



北川さんが公開したのは、同ドラマ第4週の台本の表紙。糸とじの冊子には、アザミのような花と木製の台、うちわの絵が。左下の余白には、黒地に金色の文字で「北川景子」と書かれた千社札が貼られています。



北川さんの清楚なイメージとはひと味違う派手なデザインに、ファンからは「台本に千社札！」「かっこいいですね」「千社札が豪華」「キラキラだ」「素敵過ぎます」「北川景子さんシールが欲しい」などの反応が相次ぎました。



また、北川さんは以前から宝塚歌劇団ファンを公言しており、今回の写真からも宝塚歌劇の劇団員が作る千社札を連想した人も多く、「宝塚みたい」「さすが宝塚ファン」「景子さんはヅカオタ」などの声も。



◇



北川さんは過去の投稿で「いつも台本に千社札を貼る」と言及しており、これまでにも複数の千社札を作成しています。作品のイメージに合わせて作ることもあり、4月の連続ドラマ「あなたを奪ったその日から」（カンテレ・フジテレビ系）では、青地にシルバーの名入れをし、ドラマの略称「Anauba」もデザインに取り入れました。北川さんがSNSに投稿する台本の写真を心待ちにしているファンも多いようです。



◇



北川さんは「ばけばけ」で主人公松野トキ（高石あかりさん）の親戚、雨清水タエを演じており、17日の放送回では夫の雨清水傅（堤真一さん）が病で亡くなりました。



放送後、北川さんは自身のXに「第3週もありがとうございました！ 最愛の夫を亡くしました。夫との間には三男一女を儲けました。夫がいなければ何も出来ない私ですが、残された息子を一人で生きていける人間にするまでは気丈に、柔軟に、生きていく覚悟です。また4週で」とし、タエの心情に触れました。



ちなみに、同作品の25週分の台本は、週ごとに表紙デザインが違っており、画像は小泉八雲の初版本の画像データが使われているそうです（NHK財団のウェブサイト「ステラnet」2025年8月13日の記事より）。