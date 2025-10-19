第4戦で1試合3HR＆7回途中無失点10K…シリーズMVPを受賞

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。打者として1試合3本塁打、投手としても6回0/3を無失点、10奪三振の大活躍でシリーズMVPを受賞した。セレモニー後、球団公式カメラマンが捉えた、お茶目な表情と対照的な“痕”に米ファンも驚いている。

ポストシーズンで不振に陥っていた大谷が、圧倒的な輝きを見せた。初回のマウンドは先頭を歩かせたものの、3者連続三振を奪うと、直後に先頭打者本塁打を叩き込んだ。4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を放ち、7回の第4打席はMVPコールの中、左中間へ運び1試合3発を運んだ。ポストシーズン史上11人目の1試合3本塁打だった。

ドジャースは4連勝を飾ってシリーズを突破。試合後はフィールドで特設ステージが作られ、ナインはリーグ優勝記念Tシャツを着用してセレモニーに参加した。大谷は歴史的な活躍を見せたことでシリーズMVPを受賞。「みんなを代表してこれをもらっている。あと4つ全力で勝ちに行きたいと思います」などと話した。

一夜明けて球団カメラマンのジョン・スーフー氏は自身のインスタグラムを更新。「ショウがMVP」とし、壇上を降りてトロフィーを掲げる大谷の写真を投稿した。大谷は目を見開き、口角を上げて喜びを表現。“クソガキ”感満載の瞬間に「おちゃめな性格」「かわいい！」「最高の写真」とファンも興奮する中、右腕に注目する声も寄せられた。

Tシャツを捲し上げて浮き彫りになった腕。右肘にはくっきりと手術痕が浮かび上がっている。「あのあの大きな傷痕。前回のトミー・ジョン手術からここまで成し遂げていることは本当にクレイジー」「肘の傷痕も全部ひっくるめ」「大きな傷痕」と米ファンも驚きを隠せなかった。

大谷は2018年9月にトミー・ジョン手術を受け、2023年9月に右肘に2度目のメスを入れた。ドジャースに移籍した昨年は打者に専念し、パワーとスピードで歴史に名を刻んだ。そして今年6月に投手として復帰。ワールドシリーズ進出を決めた大一番で、“本来の姿”で最高のパフォーマンスを見せつけた。（Full-Count編集部）