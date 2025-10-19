¡Ö¤É¤¦¡©¤¢¤ê¡©¤Ê¤·¡©¡×­àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤ê­á40ºÐ¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ÎÀÐÀîÍü²Ú=2008Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼Éü³è¡×

¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÀîÍü²Ú(40)¤¬­àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤ê­á¤Î»äÀ¸³è¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ª²½¾Ñ¤·¤¿¤«¤é¼«»£¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤¢¤ê¡©¤Ê¤·¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿ÀÐÀî¡£¡Ö#¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Ô¡¼¥¹¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢½À¤é¤«¤ÊÂç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁ´Éô¤¢¤ê¡×¡ÖÍ­¤ê¤¢¤ê¤ÎÍ­¤ê¡×¡Ö¤É¤ÎÉ½¾ð¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼Éü³è¡×¤Ë¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£

¡¡ÀÐÀî¤Ï2000Ç¯¤Ë¥â¡¼Ì¼¡£4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢04Ç¯¤Þ¤Ç³èÌö¡£17Ç¯¤Ë¸µÀ¾ÉðÅê¼ê¤ÎÌî¾åÎ¼Ëá¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£