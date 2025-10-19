¡Ö¤É¤¦¡©¤¢¤ê¡©¤Ê¤·¡©¡×àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀîÍü²Ú¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿±þ¡ÖÁ´Éô¤¢¤ê¡×¡Ö¤É¤ÎÉ½¾ð¤âÁÇÅ¨¡×
¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼Éü³è¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÀîÍü²Ú(40)¤¬àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá¤Î»äÀ¸³è¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ª²½¾Ñ¤·¤¿¤«¤é¼«»£¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤¢¤ê¡©¤Ê¤·¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿ÀÐÀî¡£¡Ö#¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Ô¡¼¥¹¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢½À¤é¤«¤ÊÂç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁ´Éô¤¢¤ê¡×¡ÖÍ¤ê¤¢¤ê¤ÎÍ¤ê¡×¡Ö¤É¤ÎÉ½¾ð¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼Éü³è¡×¤Ë¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï2000Ç¯¤Ë¥â¡¼Ì¼¡£4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢04Ç¯¤Þ¤Ç³èÌö¡£17Ç¯¤Ë¸µÀ¾ÉðÅê¼ê¤ÎÌî¾åÎ¼Ëá¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£