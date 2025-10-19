◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第5戦 ソフトバンク1―7日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）

初戦から2連勝し2年連続の日本シリーズに王手をかけたソフトバンクが、3連敗を喫し日本ハムに逆王手をかけられた。

先発の大津亮介は4回、安打と連続四球で無死満塁とすると、清宮幸太郎の一ゴロの間に三塁走者の生還を許して先制点を献上。さらに1死一、三塁で田宮裕涼に左犠飛を打たれ2点目を許した。その後、2死一、三塁とピンチを広げたところで大津は降板。代わった2番手のヘルナンデスは、矢澤宏太のバットを折りながらも打球を右前に運ばれる適時二塁打とされ3点差に広げられた。

さらに続く5回にもヘルナンデスが安打と連続四球で招いた1死満塁のピンチで清宮幸太郎に一塁線を破られる2点適時二塁打を許すと、さらに1死二、三塁から田宮裕涼にスクイズを決められこの回も3失点でリードを6点に広げられた。6回には1死三塁で山川穂高の適時失策で1失点。3イニング連続の失点で7点差となった。

打線は日本ハム先発の古林睿煬に5回途中まで2安打無失点の好投を許すと、2番手の山粼福也にも6回まで得点を奪えなかった。7回には山川穂高が3番手の加藤貴之から今CS1号となるソロ本塁打を放ち1点を返したが、その後も反撃できなかった。

リーグ優勝を果たしたソフトバンクは、CSファイナル初戦から2連勝を飾り、優勝チームに与えられるアドンバンテージを含めて3勝0敗として2年連続の日本シリーズ進出に王手をかけた。だが第3戦で0−6の完敗を喫すると、第4戦はレイエスに2発を浴びるなど3−9で大敗。この日の第5戦も完敗。3試合連続６点差の大敗で、リーグ2位の日本ハムに逆王手をかけられた。