藤原丈一郎＆“愛犬”、ドラマ本格登場 『すべ恋』群像劇がいよいよ動き出す…今夜第2話あらすじ
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）の第2話が、きょう19日に放送される。午後10時30分スタートとなる。
【第2話カット多数】颯（藤原丈一郎）との関係は？ 莉津（本田望結）
今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違い生じ、破局してしまう。
第2話では、由宇が東京に異動となり、真央と再会するほか、2人を取り巻く、西颯（藤原）、大崎莉津（本田）、さらに野北駿太郎（白洲迅）、宮内郁子（市川由衣）らの関係が明らかになり、それぞれ本格初登場。沙知（大塚）と蒼（山下）も含め、いよいよ群像劇が動き出す。
颯＆莉津とともに、颯の愛犬「桃太郎」にも注目。第2話放送後にTVerで配信されるスピンオフドラマ第2弾では、桃太郎の声を東方神起・チャンミンが担当する。
■第2話あらすじ
羽沢由宇（葵わかな）と大崎真央（神尾楓珠）の突然の別れから３年が経った秋、関西でショッピングモール「ソラリス」の営業職に就いていた由宇が、広報部への異動を機に東京へ帰ってくる。
来年度の新広告プロジェクトに加わった由宇は、営業時代に由宇が描いたイラストを気に入り、今回のメンバーに推薦してくれた野北駿太郎（白洲迅）と出会う。その期待に応えようと意気込む由宇だが、会議に出席すると、そこにはフリーのイラストレーターとして真央の姿があった。
突然の再会に動揺する由宇。対照的に落ち着いた様子の真央は、由宇とは一切目を合わせずに「久しぶり」と声をかけ、他のメンバーに高校の同級生で友達だと紹介する。その対応を見た由宇は、真央の心に自分はもういないことを改めて実感する。
真央との予期せぬ出会いの後、高校時代の同級生との飲み会に参加した由宇は、真央の親友・西颯（藤原丈一郎）とも再会。近況に交えて、真央には由宇と別れてからずっと彼女がいないと聞かされるが…。
飲み会の後、颯は真央の家を訪ねる。実は、颯自身も真央と会うのは久しぶりだった。酒を飲みながら、由宇と別れた本当の理由を聞き出そうとするが、真央の妹・莉津（本田望結）から、これ以上、由宇の話を真央にするなと冷たくあしらわれてしまう。
翌日、25歳の誕生日を迎えた由宇は、プロジェクトの資料を集めるため真央と2人で外出をすることに。一方、偶然にも由宇と同じ誕生日だった野北は、そんな2人の関係を察していて…。
