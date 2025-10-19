女優の中山忍（52）が19日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。昨年他界した姉で女優・歌手の中山美穂さん（享年54）からのアドバイスを明かした。

この日はタレントの松本明子とそろって登場。神奈川県・箱根の芦ノ湖周辺を散策した。

芸能活動を辞めたいと思ったことはなかったと聞かれ「ありました。30歳ぐらいまでは本当に才能ないなと思ってたので、常に辞めた方がいいんじゃないかって思ってました」と明言した。

「やる気はあるけど仕事がないみたいな時もあったので」とも話したが、「30歳ぐらいになった時に、15歳でデビューしたので、そうは言ってももう人生の半分やってきているし。これはもう向いているとか、向いていないとかじゃなくてやっていいんじゃないかと思って」と考えるようになったとした。

美穂さんに相談はしたのかと問われると「若い頃は本当に仕事の話をあんまりしなかったんですけど」としたものの「40代後半から体調の変化とかもいろいろあるし、相談はね」としていたと回答。

「女の人はね、ある程度年齢を重ねたら整えるのが難しい時期が来るから、運動した方がいいよ」といったアドバイスをもらったり、「こういう番組に出てうまくできなかったんだけど、どうしたらいいかね」といった相談を電話で「よくしていた」と打ち明けた。

若い頃は「素直に言えなかったり」とも話した忍。だが50歳の時にはデビュー35周年記念のライブを行ったとし、その際に「歌ははちょっと難しいな」「どうしていいか分からない」との悩みをぶつけると、美穂さんからは「いいんだよ。とにかくやり切るんだよ。続けることが大事だから頑張りなさい」と励まされたと感謝した。