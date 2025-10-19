◇パCSファイナルステージ第5戦 日本ハム7―1ソフトバンク（2025年10月19日 みずほペイペイD）

リーグ2位の日本ハムが同1位のソフトバンクに快勝し、3連勝でアドバンテージを含め通算3勝3敗で日本シリーズ進出に逆王手をかけた。新庄剛志監督（53）は就任4年目で初の大舞台を見据え気合を入れ直した。

0勝3敗の崖っ縁から3勝3敗。新庄監督は試合後、右人差し指を立てて「ワンモア、ワンモア、ワンモア」と軽やかな足取りで球場を後にした。

CS球団最多タイの14安打で快勝した第4戦に続き、この日も打線が爆発した。4回、清宮幸の一ゴロの間に石井が先制ホーム。5―0の5回1死二、三塁には“必殺”の2ランスクイズを発動した。田宮が低めの球を懸命に前に転がし三塁走者の郡司が生還。一塁送球の間にホームを狙った二走・清宮幸はアウトとなったが、大一番でも得意の仕掛けでリーグ王者を圧倒した。

2勝3敗とした第4戦終了後には球団を通じて「今日（18日）も明日（19日）も選手に聞いてちょうだい」とコメント。この日の第5戦も勝つという“予告”を実現させる快勝となった。

日本一に輝いた16年以来の日本シリーズまであと1勝。この勢いのまま駆け抜けるだけだ。