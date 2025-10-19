人気アイドルグループ「嵐」が、嵐ファンクラブ会員限定「生配信だヨ嵐会 2025」を、11月3日(月・祝)17:00~開催することが決定しました。

19日、ファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」で、公表されました。

【写真を見る】【 嵐 】 「嵐ファンクラブ会員限定『生配信だヨ嵐会 2025』の開催が決定!」「嵐のデビュー記念日となる11/3は、嵐5人と一緒に楽しい時間を過ごしましょう!」





ファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」では「嵐ファンクラブ会員限定『生配信だヨ嵐会 2025』の開催が決定!」「嵐のデビュー記念日となる11/3は、嵐5人と一緒に楽しい時間を過ごしましょう!」と、投稿。





続けて「生配信だヨ嵐会 2025」「配信日時:2025年11月3日(月・祝)17:00~」「視聴チケット(無料) 申し込み期間:2025年10月19日(日)12:00~11月3日(月・祝)生配信終了まで」と、しています。

そして「※嵐ファンクラブ会員限定の配信となります。」「※嵐ファンクラブ会員ページ内で、アーカイブ配信を予定しております。アーカイブ配信の視聴には、視聴チケットは必要ありません。」「※生配信の視聴には視聴チケット(無料)のお申込みが必要です。」と、知らせています。



【担当：芸能情報ステーション】