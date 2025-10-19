ガールズバンド「Gacharic Spin」（ガチャリック・スピン）のマイクパフォーマー、アンジェリーナ1／3が19日、自身のレギュラーラジオ番組T「Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜」（TBSラジオ、日曜正午）で、ソロプロジェクト「ailly」として、一般公募で楽曲コンペを開催することを発表した。

“ailly”の名でソロとしての活動をスタートさせ25年9月、初シングル「Radiory」をリリース。今回発表した企画は、自身が書き下ろした歌詞につけるメロディーを募集する形で開催するコンペだ。

年齢、経験、演奏形態、性別すべて不問。プロ・アマ問わず弾き語りや仮歌デモ、鼻歌など、どんな形でも応募可能となっている。

採用後はaillyの楽曲として制作。リリースも決定している。

▼aillyコメント

卒業は、未来への希望か、未来への不安か、うれしいのか寂しいのかワクワクなのか辛いのか。今回の楽曲では、さまざまな視点からの卒業をテーマに制作していきたいと考えています。

どんな楽曲のテイストかはあえて指定せず、作曲してくださるあなたが想う卒業を音にしてもらえたらと思います！

ただ少しだけ希望を言わせていただくと、みんなで歌えるようなアレンジだったり、ピアノの音色が入ってくると、よりエモーショナルになるのではないかなと思っています。

“卒業”というものは意外と近くにあるものです。環境の変化や人との出会いと別れは、老若男女問わず訪れるものだと思います。この楽曲を聴いた誰かの“卒業”の背中を見届けられるような1曲をともに、作ることができたらうれしいです。

楽曲制作を本格的にやった事がないけれど弾き語りであれば…！という方も、ぜひその想いを音に乗せて聴かせてほしいです。

一緒に一曲作りましょう。