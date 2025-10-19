◆国内女子プロゴルフツアー 富士通レディース 最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

ツアー１３勝の稲見萌寧（フリー）は８位で出て１バーディー、ボギーなしの７１で回り、通算６アンダーの６位で終えた。

国内では２０２３年の日米共催「ＴＯＴＯジャパンクラシック」以来、２年ぶりのトップ１０入り。稲見は「今季初めてトップ１０に入ることができて、それがすごく大きい」。最終１８番に決めた１メートルのパーパットを「吐きそうなくらい緊張してたんですけど、決められてよかったです」と笑顔で振り返った。

第１ラウンドはスコアカードにマーカーのサインがなかったとして２罰打を受け、１８番がダブルボギーとなったが、３日間でボギーは１つだけ。２日目から２日連続でノーボギーで終えた。「ショットがちょっとずつ良くなり、パッティングがグリーンをしっかり見るようにしてから良くなってる」と手応えをにじませた。

今季は７月以降に棄権を挟んで９試合連続の予選落ちと苦しんだが、前週は１９位、今週は６位と着実に復調してきた。「常にこれくらいの位置にいられることが大事。まずは予選を通って、なるべくトップ１０に入れるようにしたいです」と終盤戦を見据えた。