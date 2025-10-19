驚がくの高配当が飛び出した。ＪＲＡが発売した１０月１９日のＷＩＮ５は、的中１票で、払戻金は５億６２５２万１６１０円。歴代１位の高額配当となっり、Ｘ（旧ツイッター）のトレンド上位に入るなど、ネットでも驚きの反応が寄せられている。

発売票数は８０３万６０２３票だったが、対象１レース目の東京１０Ｒ・西湖特別で１０番人気クールブロンが勝ち、いきなり残りは６万２７５６票に。２レース目の京都１０Ｒ・京都競馬場開設１００周年記念では１４番人気で単勝１１６・５倍のグランフォーブルが勝利し、一気に１５５１票に減った。

３レース目の新潟１１Ｒ・新潟牝馬Ｓは１番人気のカネラフィーナが勝利したが３５９票に。４レース目の東京１１Ｒ・ブラジルＣで９番人気のアピーリングルックが勝利し、残りは４票になった。そして最後の京都１１Ｒ・秋華賞は２番人気エンブロイダリーが制し、的中は１票となった。

ＷＩＮ５の結果にＳＮＳでは「当たったの１人だけで ５億６千万はエグい」「５億円越え！たった１人が総取り！いや、おめでとうございます」「ウイン５は５億超え夢ありますね」「１票当てる人すごすぎやろ」などの驚きのコメントが相次いだ。

★ＷＩＮ５高額配当ベスト５★

１、５億６２５２万１６１０円（２５年１０月１９日）

２、５億５４４４万６０６０円（２１年３月１４日）

３、４億８１７８万３１９０円（２１年１月１１日）

４、４億７５１７万１０４０円（２５年１０月５日）

５、４億７１８０万９０３０円（１９年２月２４日）