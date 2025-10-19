◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

７打差６位から出た片岡尚之（フリー）が６８で回り、通算３アンダーで並んだ原敏之（さとし、ＹＡＧＯＫＯＲＯ）とのプレーオフを制し、２０２１年ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品以来４年ぶりとなるツアー２勝目。２月に誕生した長男・波瑠くんにささげるパパ初Ｖをメジャーで飾り、来年のマスターズと全英オープンの出場資格を獲得。雨の中で右拳を突き上げ、男泣きした。

「やっと勝てたっていう思いと、ここまで頑張ってきてよかったなっていう思いで、最後嬉しかったです。自他ともに認めるシルバーコレクターになっていて。今回は最初のストローク差が離れていたのであまり優勝とか意識してなかったんですけど、途中また2位かなとか、そういうのを考えながら。それで今回勝ち切れたのがすごい嬉しいです。マスターズ出場が本当に夢だったので、それが叶ってすごい嬉しい。ここから4月までしっかりと準備して戦えるように頑張りたいなと思います」

１１位から出た石川遼（カシオ）は６８と伸ばし２アンダーの３位だった。

４打差の単独首位で出た清水大成（ロピア）は２バーディー、３ボギー、３ダブルボギーの７７と崩れ、１アンダー４位だった。