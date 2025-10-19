水戸vs千葉 スタメン発表
[10.19 J2第33節](Ksスタ)
※16:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 24 山崎希一
MF 99 加藤千尋
FW 13 粟飯原尚平
FW 44 奥田晃也
控え
GK 51 春名竜聖
DF 4 牛澤健
MF 16 塚川孝輝
MF 39 山本隼大
MF 47 仙波大志
MF 70 新井瑞希
FW 20 梅田魁人
FW 25 多田圭佑
FW 87 K. Gokita
監督
森直樹
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 39 森海渡
監督
小林慶行
