リーガルリリー全編35mmフィルムで撮影した新曲「ホームカミング」MV公開

リーガルリリーの10月1日に配信リリースされたばかりの新曲「ホームカミング」のMVが公開された。

■「ホームカミング」はたかはしほのか（Vo＆Gu）が“自分の反省文である”と表現したバラード

ホームカミング＝帰省という意味をまとった本楽曲のことを、たかはしほのか（Vo＆Gu）は“自分の反省文である”と表現しており、まるで自身の心の在処を確かめるように、丁寧に切実に歌われた言葉が胸を打つバラード。

そして本日公開されたMVは、たかはしほのかがひたすらに金タライで洗濯をするシーンで構成された非常にストイックな映像作品に。“洗濯”という行為に没頭する姿にフォーカスすることで、楽曲と歌詞が極限まで際立っている。監督は中澤太が務め、全編35mmフィルムで撮影。デジタルでは出せないアナログ独特な風合いと質感に仕上がっているので、ぜひチェックして欲しい。