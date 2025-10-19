◇パCSファイナルステージ第5戦 日本ハム7―1ソフトバンク（2025年10月19日 みずほペイペイD）

リーグ2位の日本ハムが同1位のソフトバンクに快勝し、3連勝でアドバンテージを含め通算3勝3敗で日本シリーズ進出に逆王手をかけた。9月23日の楽天戦以来の先発マウンドに上がった古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手（25）が4回2/3を2安打無失点に抑える快投で勝利に貢献した。

“台湾の至宝”が大舞台で堂々の投球を見せた。26日ぶりの先発マウンドでリーグ王者相手に無失点。ヒーローインタビューで「勝つことだけを考えてマウンドに上がった」と胸を張った。

準備については「チーム全体で色々なアドバイスをしてくれた」と明かし、「それを信じて投球するだけだった」と感謝した。

初回には2死三塁のピンチでソフトバンクの4番・柳田と対決。「初回に失点すると野手の方に負担がかかる。絶対に抑えようという気持ちだった」と、9球目の157キロ直球で空振り三振に仕留めた。

この日7得点と打線が好調。3勝3敗で迎える日本シリーズを懸けた20日の第6戦を見据え「明日もこの勢いのままいきたい」とナインの思いを代弁した。敵地に駆けつけたファンに向けて「一緒に頑張ろう！」と日本語で呼びかけ大きな歓声を浴びていた。