お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）が18日に生放送され、電話出演した人物の意外な“素顔”に2人が驚く場面があった。

福島県の名産品を紹介する「福島見ーつけた！」のコーナー。この日はバナメイエビの陸上養殖を手がける生産者として「HANERU葛尾」の松延紀至（まつのぶ・のりゆき）社長が電話口に登場した。

その途中で、伊達が「ちょっと松延さんの情報を調べたんですけども」と言い出し、「国学院久我山高校出身で、高校時代は野球部で、なんとあの元千葉ロッテの監督・井口さんと二遊間のコンビを組んでいたという…。そういう情報が入ってますけど、これは嘘でしょうか」と軽くいじった。

すると、これに声を出して笑った松延さんは「いやいやいやいや…。あの…もうホント30年以上前のことなんで、ちょっともう恥ずかしい限りなんですけれども。あの…井口さんとはあの…高校時代に一緒に野球やっておりました」と恐縮しながらも、元メジャーリーガーで、ロッテ監督も務めた井口資仁氏（50、高校時代の名前は忠仁）と二遊間コンビを組んでいたことを認めた。

「すげ〜っ！」と大喜びするサンドの2人。

松延さんが「井口さんはもうレベルが違いすぎて。私のほうが1学年先輩なんですけど…」と口にすると、伊達は「先輩なのに“井口さん”なんだ」と苦笑い。これには松延さんも「そうですね。もう教えてもらうことのほうが多かったです」と振り返った。

そして、伊達が「当時は“井口”でしょ？ねぇ」と聞くと、松延さんは「そうですね、当時は井口って呼んでましたけど…」と楽しそうに懐かしみ、東京出身で「福島とは縁もゆかりもないんですけれども、復興のために少しでもお役に立てればと思って」と明るい声で話していた。