郷ひろみが10月18日、東京・日本武道館で＜Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”＞を開催した。オフィシャルからのライブレポートをお届けする。

◆ライブ写真

日本武道館での本公演は「復刻」と「進化」をテーマに掲げ、5月からスタートした＜Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO!”＞の全国23都市36公演を全力で駆け抜けてきた郷の集大成であり、18日は70歳の誕生日当日でもある。公演は18日・19日の2日間にわたり、それぞれ異なるセットリストでトータル70曲を披露する。

10月18日、郷の古稀を共に祝うために集まったファンで客席は超満員。古稀のカラーである紫色のハッピや、真っ赤なライブTシャツに身を包んだファンたちで、会場は開演前から祝福ムードに包まれていた。

記念すべき日の一曲目を飾ったのは「お嫁サンバ」だ。華やかなイントロに合わせて踊る8人のダンサーの中央に、紫色の衣装をまとった郷が登場すると、会場は総立ちで大歓声に包まれた。“一人のものにならないで” と、老若男女問わず骨抜きにした罪作りなナンバーでファンの心を鷲掴みにすると、続けて「男願Groove！」「最強無敵のDong Dong Dong」「セクシー・ユー」とダンスチューンを連発。ボルテージを一気に引き上げていった。

「僕のファンの方々との大切な思い出をヒストリーにして、この日本武道館に刻めたらいいなと思います」という最初のMCが示唆した通り、本公演のハイライトは10代から60代までの各年代から選んだ楽曲だ。10代はデビュー曲「男の子女の子」や「わるい誘惑」、20代は「バイブレーション」や「お化けのロック」、30代は「トーキョー・ジゴロ」や「忘れられないひと」、40代は「獣は裸になりたがる」、50代は「君だけを」や「99は終わらない」、60代は「恋はシュミシュミ」や「スキだから」など、計19曲を披露。ステージの左右、センターに伸びた花道にも何度も駆けていき、ファンの笑顔を見ながら、一人一人に届けていくように歌う郷の姿が印象的だった。

「スキだから」を歌い終え、次の曲に移ろうと郷がバンドメンバーを振り返ると、突然「Happy Birthday to You」の演奏が始まった。ファンからの大合唱と大きなケーキのサプライズに、郷は満面の笑みを浮かべ、「僕を世に出してくれた母と、みなさん一人ひとりの支えがあったから、今日までやってこれました。どうもありがとう」と感謝の言葉を述べた。お返しにと、ファンに向かってアカペラで「Happy Birthday to You」を歌い上げる。その心は、今この世界で出会えた、一人ひとりの命に祝福を贈るものだったに違いない。歌い終わりに会場を舞った銀テープには、郷直筆の「誕生日を一緒に祝ってくれてありがとう」というメッセージがプリントされていたという。

和やかな雰囲気のなか、続いて始まったのは「HIROMI GOの質問BOX」。事前に募集した質問にその場で答えるコーナーで、「ご自身の楽曲を聴きながら誕生日を迎えるとするならば、何を聴きますか？」との質問に対し、今月発売されたばかりのファン投票によるベストアルバム『わたしとひろみ -FAN’S SELECTION-』で1位に輝いた「このメロディーだけは」を披露した。

30分の休憩を挟み、真っ白な衣装で再登場した郷は、ファンや支えてくれた人たちへの愛と感謝を込めて「言えないよ」「いま、ここにいる理由」「バックステージ」と、珠玉のバラードナンバーを披露。情感たっぷりの深みのある歌声に、観客は酔いしれた。最終ブロックでは、最初と最後のブロックのアレンジを担当した遠山哲郎をギタリストに迎え、「GOLDENFINGER’99」や「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」などのアップテンポなヒットチューンで再び会場を盛り上げた。

そしてラストナンバーに選んだのは、この日に配信リリースされた新曲「ALL MY LOVE」。歌う前に郷は「これまでの自分のアーティスト人生は、紛れもなくファンのみなさんと一緒に歩んできた人生でした」と語り、言葉を詰まらせて天を仰いだ。会場から湧き起こった「ひろみコール」に応え、目を潤ませながら「それはこれからもずっと変わりません。ファンのみなさんの支えに大きな感謝を、そしてこれからもみなさんの期待に必ず応えていくという曲です」と話し、「ALL MY LOVE」を届けた。その歌声は愛に満ちていて、力強くも優しかった。歌い終わり、大きな拍手を受けて涙をこらえきれず、手で目を覆った郷。涙を拭うと、バンドメンバーへ拍手を贈り、会場を見渡しながら何度も手を振った。

永遠なんてないと諦めてしまいがちなこの世界で、“永遠の愛を ALL MY LOVE”と歌う郷ひろみは、紛れもなく唯一無二のスーパースターだ。愛し愛された70年。大きな愛をヒストリーに刻んだ感動的な一夜だった。そして明日の第二夜ではどんな楽曲が披露され、どんな感動が体感できるのだろうか。期待は高まるばかりだ。

撮影◎河村美貴（田中聖太郎写真事務所）