¡¡¥×¥íÌîµå¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥»¥Ñ¤Ç¹¥ÂÐ¾È¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂè£µÀï¤¬¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£²°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤¬²¦¼Ô¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£·¡½£±¤Ç°µ¾¡¡£½éÀï¤«¤é£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤éÅÜ¤È¤¦¤Î£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤àÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£³¾¡£³ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤È¤·¤¿¡£·èÃå¤ÎÉñÂæ¤Ï£²£°Æü¤ÎºÇ½ªÂè£¶Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï£²°Ì¤Ë£±£³¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¡¢»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤¬£Ä£å£Î£Á¤Ë£³Ï¢¾¡¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµð¿Í¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ò¤Þ¤ë¤Ç´ó¤»¤Ä¤±¤º¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Ï£±£¸Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºå¿À¤ÎÂè£³Àï¡Ê£±£·Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ï½çÅö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ê¶¯¤¤¤Í¤§¡£ºå¿À¤Ï¡¡µåÃÄÁÏÎ©£¹£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡¡¤³¤¦¤¤¤¦²¿¤«¤¬¤¢¤ë»þ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤â¤ó¤À¤±¤É¡¡¼«Á°¤ÎÁª¼ê¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡×¤Ê¤É¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¤³¤½¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ºå¿À¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤Ê¤ÉÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅêÂÇ¤Ç°µÅÝ¡£¤Þ¤µ¤Ëàºå¿À£±¶¯á¤Î¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¶¯¤µ¤Ë¡¢ËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¾¡ÇÔ¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¡£´²óÀï°Ê¹ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬»æ¶ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È°ìÀÚ¤â¤Ä¤ì¤º¡¢´ÑÀï¤¬à¸¸á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ±¾ð¤·¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¡²¶¤â»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£»î¹ç¤Î²òÀâ¤äÉ¾ÏÀ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ËÙÆâ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¦Çä¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ê¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ïºå¿À¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄêºÑ¤ß¤Ç£²£µÆü¤Ë³«Ëë¡£¥Ñ¤ÏÂè£¶Àï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¾¡¤Ä¤«°ú¤Ê¬¤±¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¾¡¤Æ¤Ð¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£