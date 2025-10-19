SixTONES京本大我、中島健人からの“特別な呼ばれ方”告白 ジュニア時代の思い出も明かす「サシ飯とか行ってた」
【モデルプレス＝2025/10/19】SixTONESの京本大我が、18日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。歌手・俳優の中島健人からの特別な呼ばれ方を明かす場面があった。
【写真】京本大我、主演舞台現場に豪華差し入れ
田中は25日に中島がゲスト出演することから、京本へ中島との関係性についてトークを展開。京本は「俺ね、実は定期的にあるんですよ」と自信満々に口にし「俺とケンティー（中島）とかまいたちの山内（健司）さんと見取り図の盛山（晋太郎）さん、4人で焼肉行くって会があって。いろんな巡り合わせでその会があった」と直近ではこの食事会があったと語った。当時について「ケンティーが回してくれて、すごいみんなが退屈しないように、話せるようにやってくれて」と中島が場を盛り上げてくれたと振り返った。
また、京本は「お互いジュニアの時とか、サシ飯とか行ってた」と2人で食事をするほど仲が良いと明かす場面も。さらに、普段「きょも」「大我」などと呼ばれることが多い京本は「『京ちゃん』って呼んでくれて」と中島が唯一の呼び方をしているとも告白。田中も「珍しいね」と意外な呼び方だとコメントした。京本は「ケンティーは『京ちゃん！今日空いてるの？ご飯行こうよ』とか」と、ジュニア時代から誘ってもらい2人で食事に行っている仲だと明かした。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
◆京本大我、中島健人らとの食事会回顧
◆京本大我、中島健人からの特別な呼ばれ方告白
