¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÚÂ¼ÂóÌé¤¬19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤È20ºÐ¤Îº¢¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóÌé¡¢20ºÐ¤Îº¢¤Î¿ÍÎÏ¼ÖÐàÉ×»Ñ¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡ÌÚÂ¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤È²áµî¤Î¼«¿È¤ò¼Ì¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÎÏ¼ÖÐàÉ×¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤Ç¿ÍÎÏ¼Ö¤ò°ú¤¯35ºÐ¤È20ºÐ¤ÎÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÀõÁð¤Ç¿ÍÎÏ¼ÖÐàÉ×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤ÏÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤È....Åö»þ¤è¤ê¤âÉ½¾ð¤¬Ï¯¤é¤«¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿...¤«¤Í¡©¡ÊÏ·¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É....¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÏ·¤±¤Æ¤Ê¤¤¡ªº£¤ÎÊý¤¬ÃÇÁ³¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎ¾Êý¤¹¤ó¤´¤¯ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÚÂ¼ ÂóÌé¡Ê¤¤à¤é ¤¿¤¯¤ä¡Ë
1990Ç¯8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÀõÁð¤Ç¿ÍÎÏ¼ÖÉ×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2013Ç¯4·î¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ä¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹JAPAN¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£2019Ç¯¤«¤é¤Ï¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¾ðÊó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÌÚÂ¼ÂóÌé¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷takuya.kimura0801¡Ë
