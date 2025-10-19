Í¥¾¡Áè¤¤µþÅÔ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡DFÎëÌÚ¤¬DOGSO¤ÇÂà¾ì¡Ä¾ÅÆîÀï¤Ç¿ôÅªÉÔÍø¤Ë
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C¤Ï10·î19Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡0-1¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢µþÅÔDFÎëÌÚµÁµ¹¤¬·èÄêµ¡¤òÁË»ß¤·¤¿¤È¤·¤ÆDOGSO¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò¾¡¤ÁÅÀ6º¹¤ÇÄÉ¤¦µþÅÔ¤¬¾ÅÆî¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À°ìÀï¤Ï¡¢Á°È¾29Ê¬¤Ë¼«¿Ø¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¾ÅÆîFWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤ËÎ®¤·¹þ¤Þ¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹Å¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾36Ê¬¡¢DF¿Ü³±ÑÂç¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿FW¸¶ÂçÃÒ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥»¡¼¥Ö¤µ¤ìÄÉ¤¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤ï¤ì¤Æ¾ÅÆîMF¾®ÌîÀ¥¹¯²ð¤ËÈ´¤±½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ º£Â¼µÁÏ¯¼ç¿³¤ÏÌÂ¤ï¤º¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë