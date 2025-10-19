◇東京六大学野球秋季リーグ戦第6週第2日 2回戦 明大1―0早大（2025年10月19日 神宮）

最後は明大の守護神・大川慈英（4年＝常総学院）が締めた。リーグ創立100周年の秋、カクテル光線を浴びたイノシシ軍団が念願の打倒早大を果たして喜びを爆発させた。

早大・高橋煌の前に抑えられていた打線は5回だった。左前打の光弘帆高（3年＝履正社）を送った1死二塁、主将としてチームを引っ張ってきた木本圭一（4年＝桐蔭学園）がスライダーに泳ぎながらも執念で左中間を破った。

守りでも超美技が飛び出した。4回1死二、三塁のピンチで田村の一塁後方、フェンス際の飛球を二塁岡田啓吾が50メートル5秒7の俊足を生かしスライディングキャッチ。取っただけでも美技なのにすぐさま本塁に返球。スタートを切っていた三走・小沢を本塁で刺し大ピンチを防ぎきった。

エース毛利海大（福岡大大濠）に捕手の小島大河（同＝東海大相模）らドラフト候補ら4年生がチームを引っ張り3、2年生がついていった。就任2シーズン目で優勝を味わった戸塚俊美監督は「選手が頑張ってくれたおかげ」と控えめに喜んだ。8連勝でつかんだ44回目のV。まだ立大戦が残る。明大としては96年秋に1度しか達成していない10戦全勝へ。気を緩めるつもりはない。

≪優勝の陰にデータ班の活躍≫明大優勝の陰にデータ班の活躍も見逃せない。中薗遼太郎（船橋）石田健太朗（大阪三島）の4年生2人が中心となり、他校を丸裸にした。特に早大には「完璧なデータができました」（中薗）と“天敵”伊藤樹の投球傾向を分析。「フォームを変更して出力（球速）は上がりましたが制球が悪くなった。低めの見極めと、ストライクを取りに甘いボールが来るので逃さないこと」と伝達。見事伊藤樹から2本塁打、7得点とKOに結び付けた。