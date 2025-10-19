「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）

日本ハムが史上初となる、０勝３敗の崖っぷちから３連勝で逆王手。日本シリーズ進出決定まで残り１勝とした。

この日も打線がつながった。無死満塁の四回に清宮幸の一ゴロの間に先制点を奪うと、なおも１死一、三塁の好機で田宮が犠飛を決めて２点目。さらに２死一、三塁から矢沢がバットを折りながらも右翼へはじき返して大きな３点を奪った。

さらには五回。１死満塁から清宮幸が２点適時二塁打を放つと、１死二、三塁で田宮が２球続けてスクイズを仕掛けて成功。ツーランスクイズを狙った二走・清宮幸は本塁憤死となったが、２イニングで効果的に６得点を奪った。

投げては先発・古林睿煬が気合十分の快投で４回２／３を２安打無失点で降板。２番手・山崎福を無失点で続くなど、投打がかみ合って０勝３敗の崖っぷちから３連勝とした。

ＣＳファイナルＳでいきなり連敗発進して追い詰められたが、新庄監督は「明日から４つ勝ったら、またドラマが起こる。これもまた面白いっていうところ」と前を向いていたが、３連勝で最終決戦に持ち込んだ。ＣＳ史上、０勝３敗（相手球団へのアドバンテージ１勝を含む）からの逆王手は初めてのことで、４連勝突破は過去にない。０％からの奇跡を最後に起こしたい。