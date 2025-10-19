犬の置き餌が危険な理由

置き餌をしてしまうのは、どんなときでしょうか。

用意してもすぐには食べてくれないとき 朝早く外出しなければならないとき 帰宅が夜遅い時間になってしまうとき 食べきれずに残してしまったとき

置き餌をしなければならない理由は様々にあることでしょう。

犬が食べたいときに食べることができるということ、飼い主が時間にとらわれずに用意することができるということは、置き餌をするメリットかもしれません。

しかし、置き餌をすることには危険が伴うこともある、ということを理解しなければなりません。

1.食欲や体調の変化を見逃してしまう

犬の置き餌が危険な理由は、食欲や体調の変化を見逃してしまうからです。

体調が悪いとき、食欲が低下し、全く食べることができなくなってしまったり、食べ残してしまったりすることがあります。

その変化は、決まった時間に決まった量のごはんを与えることで、把握することができるものです。

置き餌が病気や症状を見逃す原因になってしまってはなりません。

2.食べ過ぎを防ぐことができない

犬の置き餌が危険な理由は、食べ過ぎを防ぐことができないからです。

置き餌をしていると、犬が好きなときに好きなだけ食べることができます。食べ終わったらまた追加されるでしょう。そのため、食べ過ぎてしまいやすいです。ダラダラ食いは、犬にとっても肥満のもとです。

3.フードが劣化してしまう

犬の置き餌が危険な理由は、フードが劣化してしまうからです。

風味も落ちてしまいますし、栄養価も低くなるでしょう。風味が落ちてしまったフードは、食いつきも悪く、食べ残しの原因になります。

毎日のことですし、食べ残しを捨てていては、犬の食費にも影響を与えるでしょう。

置き餌は劣化するだけでなく、細菌やカビの繁殖の原因にもなります。細菌やカビが繁殖したフードを愛犬が食べていると思うと、ゾッとしますよね。

置き餌によって起こりうる健康トラブル

肥満

いつでも好きなときに好きなだけ食べることができる置き餌は、愛犬の肥満の原因になります。

肥満は生活習慣病です。体重の増加は、犬の関節に負担を与えます。心臓病の原因になります。すでに心臓病を患っている犬であれば、悪化に繋がります。

慢性的な消化器トラブル

置き餌は、慢性的な消化器トラブルを引き起こすことがあります。

犬が食べ物を消化するためには、10時間～12時間が必要であるとされています。1日2食、朝と夕に与えるとされる理由でもあります。

好きなときに好きなだけ食べることができる置き餌は、胃や腸に負担を与え、消化不良を引き起こす原因になることがあります。

歯周病のリスクが高まる

ダラダラ食いは、人間の場合では虫歯の原因になりますが、犬の場合では歯周病のリスクを高めます。

規則正しく食事をしていても、3歳以上の成犬の80％が歯周病を患っているとされています。

置き餌でダラダラ食いをしている犬であれば、歯周病が悪化していることも考えられます。愛犬の口臭や歯石が気になっているのではないでしょうか。

予防策

愛犬の食事は、時間と量をしっかりと決めましょう。1日2回～3回に分けて与えるのが理想です。

飼い主の生活が不規則であり、決まった時間に与えることが難しい場合には、自動給餌器を活用しましょう。

自動給餌器は、決まった時間に、決まった量を与えることができます。

まとめ

犬の置き餌が危険な理由を3つ解説しました。

食欲や体調の変化を見逃してしまう 食べ過ぎを防ぐことができない フードが劣化してしまう

置き餌は、飼い主にとっては便利で、犬にとっては自由です。しかし、愛犬への健康被害が懸念されます。

食事の管理をするということは、愛犬の健康寿命に大きく影響を与えるものです。置き餌は今すぐやめましょう。自動給餌器をうまく活用しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)