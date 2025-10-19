やしろ優、息子と早めのハロウィンで“ポケモン”仮装 手作りの衣装に「クオリティ高!!!」「想像以上に大作」の声
お笑いタレントのやしろ優（38）が19日、自身のインスタグラムを更新。親子でハロウィンの仮装をした姿を披露した。
【写真】「クオリティ高!!!」手作りの衣装で”サトシとミューツー”に仮装したやしろ優＆息子
「少し早めのハッピーハロウィン」と書き出し、「今年はサトシとミューツーだぜ!!!!」とそれぞれの仮装姿を披露。サトシに扮したやしろとミューツーに扮した息子（3）の親子ショットを披露した。
また、「川村さんプロデュースの三浦市ホワイトハロウィンパーティーでランウェイさせていただきました」と報告し、仮装姿でステージ上へあがる2人の様子も動画で公開。「緊張してたやさ丸くんですが、しっかりポーズしてくれました ミューツーのポーズは腕組み流し目らしいwww」と説明した。
今回の仮装は息子と相談して決めたそうで、やしろは「意外とうまく出来たっしょ!!!!まだまだハロウィン祭りあるからいっぱい着るぞー!!」とうれしそうにつづった。
この投稿には「クオリティ高!!!」「想像以上に大作でした お母さんの愛は偉大だわ」「やさ丸くんのでミューツー可愛すぎ」「親子で可愛い」「優さんも似合ってます」などのコメントが寄せられている。
やしろは、お笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰二と2016年7月9日に結婚。22年1月に第1子出産を報告している。
