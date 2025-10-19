タレントの川村ひかる（46）が19日、自身のブログを更新。シンガポールへ移住したことを報告した。近年は活動の幅を広げる目的や、子供の教育という観点から海外移住を選択する芸能人が相次いでいる。

川村は「突然のご報告になりますが、今年に入りシンガポールへ移住しました」と発表。「シンガポールは治安が良く、教育環境も整っており、友人たちのおかげで楽しく過ごせています。これから少しずつ、シンガポールでの生活についてもお伝えできればと思います！」と意欲を示した。

今年4月には、タレントのSHELLYが家族でオーストラリアに移住することを発表。インスタグラムを通じ「子供たちの視野を広げるためにもいつか海外で生活してみたい！と、前からパートナーと話していた中で、いろいろな環境が整い今おもいきって動くことにしました」と移住の理由を明かした。

5月にはタレントの優木まおみがマレーシアへの移住を報告。8月から芸能活動を一部休止することも伝えた。

8月にはお笑いコンビ「TKO」木下隆行が、9月からタイに移住し、芸能活動を続けると発表。その上でコンビとしても変わらず活動していくことを宣言した。

お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが2024年末に米ロサンゼルスに拠点を移したほか、サッカー元日本代表FWの大久保嘉人氏は今年1月、子供のサッカー留学をサポートするため家族でスペインに移住。4月から移り住んだ。

ほかにも、タレントの福田萌が2020年から夫でお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」中田敦彦ら家族とともにシンガポールへ移住。お笑いタレントの渡辺直美は2021年に米ニューヨークへ移住。女優の杏は2022年8月からフランス・パリと日本の2拠点生活を送っているほか、フリーアナウンサーの大橋未歩は2015年に当時テレビ東京の社員だった上出遼平氏と再婚し、23年に米国に移住している。