タレントの北斗晶が17日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介との旅行先で夫婦そろって忘れ物をし、急遽買い物をしたことを報告した。

この日、北斗は「遠路はるばるフロリダのマイアミまでやって来ましたが…」と切り出し、今回の旅行では「1買い物をしない2スケジュールを細かく決めない3勿体ないと思わず寝る」という3つの決め事をしていたと説明。

しかし、ホテルでのんびりしようと思った矢先、佐々木から「Tシャツ全部忘れた」と告げられたことを明かし「超几帳面なパパが忘れ物するなんて〜」と驚いた様子でコメント。さらに自身も「あっ…部屋着とかジャージとか入れ忘れた」と忘れ物をしていたといい「夫婦揃って、1番着るであろう服を忘れるなんて」とつづった。

そのため「夫婦の約束1は、既になかった事に」と、初日にして「買い物をしない」というルールを破ることになったと報告。「タクシーで近くのショッピングが出来るプロムナードに行ってみました」と明かした。

最終的に、佐々木は「黒と白のTシャツを数枚」購入し、自身は「セットアップ」を購入したといい「ドルが高いから買い物NGだったのに、初っ端から日本に帰ればある物なのに忘れ物をしたばっかりに無駄な買い物しちゃいました」と告白。「買い物だけではなく色んなオブジェがあって楽しいプロムナードでした」とつづり、ブログを締めくくった。