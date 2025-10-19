¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¤À¤«¤é¹¾¸Í¤Ç°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤³¨»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡Ä²ÎËû¤¬»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ÎÈþ¿Í¤Ð¤«¤êÉÁ¤¤¤¿"¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÀïÎ¬"
¢£²ÎËû¤¬È¼Î·¤Î¼ÌÀ¸¤«¤éÀ¸¤ß¤À¤·¤¿À¤³¦Åª³¨²è
´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½Ð°©¤¤¡¢À¸³¶¤ÎÈ¼Î·¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ö¤¤è¡×¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¡£¤À¤¬¡¢±¿Ì¿¤È¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè37²ó¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×¡Ê9·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â¤ËÈ¯¿¾¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°Å¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âè38²ó¡ÖÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡×¡Ê10·î5ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿°å»Õ¤¬¡ÖáìÆÇ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÇßÆÇ¤À¤È¿ÇÃÇ¤·¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤¤è¡×¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æµ¢¤é¤Ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ÎËû¤ÏÉ¬»à¤Ë´ÇÉÂ¤·¤Ê¤¬¤éÉÂ¾²¤Î´é¤òÉÁ¤¡¢¡Ö¤¤è¡×¤¬»ö¿Ô¤¤Æ¡¢°äÂÎ¤ÎÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈà½÷¤Î´é¤òÉÁ¤Â³¤¤¿¡£
Â³¤¯Âè39²ó¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¡Ê10·î12ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÄÀ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Î²ÎËû¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Î¼ÂÊì¤Î¡Ö¤Ä¤è¡×¤È°ì½ï¤Ë¹¾¸Í¤òÎ¥¤ì¡¢¿´¤Î½ý¤òÌþ¤¹¤¿¤á¤ËÆÊÌÚ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÎËû¤¬¡Ö¤¤è¡×¤ÈÊë¤é¤·¤¿µïÂð¤Ë¤Ï¡¢²ÎËû¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤¤è¡×¤Î³¨¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤é¤Ï²ÎËû¤Î¡Ö¤¤è¡×¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢Èà½÷¤Î´é¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿ÄÕ½Å¤Ï°ì°Æ¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢²ÎËû¤¬¤¤¤ëÆÊÌÚ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë²ÎËû¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÂåÉ½ºî¤ÏÃî¡¢³¡¢Ä»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÀì¸÷»û¤Ë¤¢¤ë²ÎËû¤ÎÊè¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍýÀ¶¿®½÷¡×¤È¡ÖÏ¡¼¼ÎÃÔ¤¿®½÷¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î²üÌ¾¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´²À¯2Ç¯¡Ê1790¡Ë8·î26Æü¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âè38²ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö·ëÀ®¤Î¾¯¤·Á°¤À¡£
²ÎËû¤Î»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÏ¿¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÍýÀ¶¿®½÷¡×¤¬ºÊ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÀ¶¡×¤¬Ì¾¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÎÌòÌ¾¡Ö¤¤è¡×¤Ï¤½¤³¤«¤é¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Ê¸À¯8Ç¯¡Ê1825¡Ë¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ¡¼¼ÎÃÔ¤¿®½÷¡×¤Ï¡¢Ì¼¤À¤È¤â¸åºÊ¤À¤È¤â¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡ÖÍýÀ¶¿®½÷¡×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Íâ¡¹Ç¯¤Î´²À¯4Ç¯¡Ê1792¡Ë¤«¤é¡¢²ÎËû¤ÎÂåÌ¾»ì¤¿¤ëÈþ¿Í²è¡¢¤½¤ì¤â¡ÖÂç¼ó³¨¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»Â¿·¤Ê³¨¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Î¤â¤È¤«¤éÂ³¡¹¤È´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
²ÎËû¤ÎÌ¾¤òÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿½ÐÀ¤ºî¤Ï¡¢Å·ÌÀ8Ç¯¡Ê1788¡ËÀµ·î¤ËÄÕ½Å¤Î¹Ì½ñÆ²¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê¶¸²Î³¨ËÜ¡Ø²èËÜÃî¤ñ¤é¤ß¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£ÄÕ½Å¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¶¸²Î»Õ¤¿¤Á¤ÎÆþ¶ä¡Ê½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤Æ½ÐÈÇÈñÍÑ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎìÔÂô¤ÊËÜ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÃî¤ò±ÓÂê¤Ë¤·¤¿¶¸²Î¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ó¥Ü¤ä¥Á¥ç¥¦¤Ê¤É¤Îº«Ãî¤«¤é¡¢¥Ø¥Ó¤ä¥«¥¨¥ë¡¢¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤Þ¤Ç¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¿¢Êª¤È¤È¤â¤Ë³è¤³è¤¤ÈåÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íâ´²À¯¸µÇ¯¡Ê1789¡Ë¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤Ç³¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÄ¬´³¤Î¤Ä¤È¡Ù¡¢¤½¤ÎÍâ´²À¯2Ç¯¡Ê1790¡Ë¤Ë¤ÏÄ»¤¬±ÓÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØÉ´ÀéÄ»¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´²À¯2Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²ÎËû¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ãî¤ä³¤äÄ»¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÈþ¿Í¡×¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿ÂÐ¾Ý¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¢£½Õ²è¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¿Í´Ö´Ñ»¡´ã
¤À¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Ï¡Ø²èËÜÃî¤ñ¤é¤ß¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Å·ÌÀ8Ç¯¤Ë¡¢²ÎËû¤Î½Õ²èËÜ¡Ø²Î¤Þ¤¯¤é¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÎËû¤¬¡Ö¤¤è¡×¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¡ÖÍ·¤Ó³¨¡Ê½Õ²è¡Ë¡×¤òÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÕ½Å¤¬¤è¤í¤³¤Ö¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ø²Î¤Þ¤¯¤é¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë²ÎËû¤¬ÉÁ¤¤¤¿½Õ²è¤ÏÈó¾ï¤Ë¼Ì¼ÂÅª¤Ç¡¢ÁÛÁü¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤À¤±¤ÇÉÁ¤±¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯ÄÕ½Å¤Ï²ÎËû¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¸Î¶¿¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤È´é¤¬Íø¤¯µÈ¸¶¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢ÃË½÷¤Î±Ä¤ß¤ò´Ñ»¡¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢²ÎËû¤ÏÃî¤äÄ»¤Ë¸þ¤±¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸´Ñ»¡´ã¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿Í´Ö¤ò¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤ÆÉÁ¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¡×¤ÎÃÂÀ¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢²ÎËû¤Ï¡Ö¤¤è¡×¤Î´é¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¡¢ÉÁ¤ÅÝ¤·¤¿¡£´²À¯2Ç¯¡Ê1790¡Ë8·î26Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÍýÀ¶¿®½÷¡×¤¬²ÎËû¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸Á°¤ÎÈà½÷¤ò´Ñ»¡¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢»à¤ÎÍâ¡¹Ç¯¤«¤éÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤ò¤¢¤¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£Èþ¿ÍÂç¼ó³¨¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÇØ·Ê
¤È¤³¤í¤Ç¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ÎÞ¯ÍîËÜ3ºî¤Î´©¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿È¾åÈ¾¸º¤Î½Å¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤Î¼£À¤¤ËµÕ¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤â¡¢ÅþÄì¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤è¤¤¤èÊý¸þÅ¾´¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï¿È¾å¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤Î¤è¤¦¤ÊÉð»Î¤Ê¤é¡¢µººî¤¬ËÜ¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢É®¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤âÀ¸³è¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä®¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÄÕ½Å¤Î¹Ì½ñÆ²¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏËÜÌä²°¤Ï¡¢½ÐÈÇÊª¤ò´©¹Ô¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á´³¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÄÕ½Å¤¬¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢²ÎËû¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÂçÈ½¤Î¶Ó³¨¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Èþ¿ÍÂç¼ó³¨¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶Ó³¨¤Ë½÷À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Î©¤Á»Ñ¤äÊâ¤¯»Ñ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÄ®¤ä¼«Á³¤Î¾ð·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âç¼ó³¨¤Ï¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ë´é¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¹½¿Þ¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¸½Âå¤ÎÇò¤¤ÇØ·Ê»æ¡ÊÇò¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÁ°¤Ç»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇØ·Ê¤òÇò¤¯Èô¤Ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¶á¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢±ÀÊì¤ÎÊ´Ëö¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö±ÀÊìÀ¢¤ê¡×¤ò¤Û¤É¤³¤·¡¢ÇØ·Ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯µ±¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Êý¸þÅ¾´¹¤·¤Ä¤ÄÅ¹¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤³¤ÇÄÕ½Å¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤ÍÍ¼°¤Î¶Ó³¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²ÎËû¤Ë¤ÏÉÁ¤±¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£²ÎËû¤¬ÉÁ¤¯Èþ¿Í¤¬¤ß¤ÊÆ±¤¸´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
²ÎËû¤Ë¤è¤ëÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤ËË³¤·¤¯¸ÄÀ¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿Èþ¿Í²è¤È°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½é¤ÎÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¥·¥ê¡¼¥º¤Ï´²À¯4Ç¯¡Ê1792¡Ë¤Î¡ØÉØ¿ÍÁê³Ø½½í¼¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¡Ø¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¤ò¿á¤¯Ì¼¡Ù¤Ë¤»¤è¡¢¡ØÉâµ¤Ç·Áê¡Ù¤Ë¤»¤è¡¢¾¯¤·¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¤ä¿ÈÂÎ¤Î·¹¤¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÉ½¾ð¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢½÷À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉÁ¤Ê¬¤±¡¢¤½¤Î½÷À¤ÎÀ¼Á¤ä´¶¾ð¤ò¸«»ö¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢´é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÎËû¤¬ÉÁ¤¯½÷À¤Ï¤ß¤Ê¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³¨¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£²ÎËû¤Ï»÷´é³¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î»þÂå¤ËÍýÁÛ¤È¤µ¤ì¤¿Èþ¿Í´é¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬ÄÕ½Å¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢²ÎËû¼«¿È¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç½°¤Ë¹¤¯Çä¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤ÊÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡ØÉØ¿ÍÁê³Ø½½í¼¡Ù¡ØÉØ½÷¿ÍÁê½½ÉÊ¡Ù¡Ø»Ñ¸«¼·¿Í²½¾Ñ¡Ù¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬°ìÈÌ½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¸å¤ÎºîÉÊ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÄÃæÍ¥»Ò¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº ¹¾¸Í¤òÊÔ½¸¤·¤¿ÃË¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÍ·½÷°Ê³°¤Î½÷À¤Ï¿åÃã²°¤Î½÷À¤ÈÌð¾ì¤Î½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£¿åÃã²°¤ÏÃã¤È²Û»Ò¤ò½Ð¤¹¤¤¤ï¤ÐµÊÃãÅ¹¤Ç¡¢Ìð¾ì¤ÏÍÌµÝ¤ÇÍ·¤Ð¤»¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢µÒ¤Î±þÂÐ¤Ï½÷À¤¬¤ª¤³¤Ê¤¦¡×
¢£ÀëÅÁÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ¿Í²è
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢µÈ¸¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿åÃã²°¤äÌð¾ì¤ÎÆþ¶ä¤Ç¡¢Èþ¿ÍÂç¼ó³¨¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢´²À¯5Ç¯¡Ê1793¡Ë¤´¤í¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡ØÅö»þ»°Èþ¿Í¡Ê´²À¯»°Èþ¿Í¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ÆñÇÈ²°¤ª¤¤¿¡¢¹âÅç²°¤ª¤Ò¤µ¡¢ÉÙËÜË¿÷¤Î3¿Í¤ò°ì½ï¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Î¤¦¤ÁºÇ½é¤Î2¿Í¤Ï¿åÃã²°¤Î´ÇÈÄÌ¼¤Ç¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬ÉÙËÜÀá¤ÎÌ¾¼è¤À¤Ã¤¿¡£²ÎËû¤Î³¨¤Ï¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ò°ìÌÜ¸«¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ØÅö»þ»°Èþ¿Í¡Ù¤¬Æþ¶ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢µÒ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉâÀ¤³¨¤ËÆþ¶ä¤¹¤ë»öÎã¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²ÎËû¤Ï¡¢ÅöÂå°ì¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò²è²È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤òµß¤¤¡¢¤Î¤Á¤ËÉâÀ¤³¨¤¬À¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
