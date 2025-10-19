『トッケビ』女優キム・ゴウン、Stray Kids・フィリックスに自身の苦悩を告白？「なんで生きてるんだろうって…」

女優のキム・ゴウンが自身の苦悩を明かした。

【写真】キム・ゴウンの“坊主頭”

10月16日、YouTubeチャンネル「イルイルチル」には「【フィリックスの冷インタビュー】トップスターの姉とひよこMCの出会い―俳優キム・ゴウン編」というタイトルの映像が公開された。

この日ゲストとして登場したキム・ゴウンは、Stray Kidsのフィリックスから好きな食べ物を尋ねられると「私は本当に食べるのが好き。だから大変なんです」と笑いながら話を始めた。

（画像＝「イルイルチル」）キム・ゴウン

フィリックスが「お姉さんも体型管理するの？」と尋ねると、キム・ゴウンは「普段はご飯を1杯食べます。でも少し太ったなと思ったら半分に減らすくらい？でも食事制限はできません。食事制限をすると“なんで生きてるんだろう”って思ってしまう」と語り、笑いを誘った。

続けて「食べるために生きているのに、“なぜ生きてるんだろう”って思うと悲しくなります。食事制限している人たちは本当にプロだと思うし、自分を反省するけど…やっぱりできませんね」と、人間味あふれる一面を見せた。

これに対しフィリックスが「そんな必要ないと思う、すごく痩せて見える」と言うと、キム・ゴウンは「私はむくみやすいんです。目も鼻も全体的にむくむ。少しでもむくむとカメラにすごく出るから、監督が“ちょっと走ってきて”と言うこともある」と明かした。

（画像＝「イルイルチル」）キム・ゴウン（左）とフィリックス

さらに「好きな食べ物を言うと必ず“だからむくむんだよ”って言われます。でもやめられません……全部好きなんです。だから本当に大変」と付け加え、ざっくばらんな魅力を見せた。

なお、キム・ゴウンは過去の番組で自身の体重が「48kg」であることを明かしている。 一方、最近では主演を務めるNetflixシリーズ『ウンジュンとサンヨン』での演技が好評を得ている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ゴウン プロフィール

1991年7月2日生まれ。2012年の映画『ウンギョ青い蜜』で女優デビューした。新人だったものの存在感を見せつけて「東洋的な美女」だと注目が集まり、以降はドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『ザ・キング：永遠の君主』『ユミの細胞たち』『シスターズ』などに出演。特に『トッケビ』を通じて日本でも知られるスター女優の仲間入りを果たした。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。