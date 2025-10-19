岡田准一、新プロジェクト発表 日本文化を取材・国内外へ発信「未来に残すべき価値あるものを次世代に残したい」
【モデルプレス＝2025/10/19】俳優の岡田准一が10月19日、自身のX（旧Twitter）を通じ、新プロジェクト「MILEZ」の始動を発表した。
【写真】岡田准一、新プロジェクト始動
岡田は「このたび次世代へと継承することを目的とした新プロジェクト『MILEZ』をスタートいたします！」と報告。同プロジェクトは、日本の文化と伝統を未来へ継承するプロジェクトとし、日本の文化資源を独自の視点で取材し、国内外へ発信していくという。
また、日本の豊かな文化と伝統を未来へと継承するため、デジタルコンテンツの制作、文化振興事業、継承支援事業、地域創生事業を中心に、持続可能で発展的な振興事業を推進していくと説明した。
さらに、公式WEBサイトやInstagramも公開。Instagramの投稿では「僕は長年、日本文化や時代劇に触れて未来に残すべき価値あるものを次世代に残したい。『繋ぐ』この一端に自分ができる事はないのか？そう思うようになりました。MILEZでは、僕が知る日本が誇る目利き集団が、様々なアングルから日本を捉えて参ります」とプロジェクトへの思いをつづっている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1979815347160297474
