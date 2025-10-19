伊藤千晃、スラリ美脚際立つレギンス姿公開「脚長すぎる」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/10/19】モデルでアーティストの伊藤千晃が、10月18日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元AAAメンバー、美ウエスト＆美脚輝く
伊藤は「＃思い出写真」とハッシュタグを添え、「ハワイでお気に入りコーヒーショップ見つけたよ」とカフェの前でカップを手に持ち立っている写真を公開。ウエストをチラりと見せたミニ丈のTシャツにレギンスパンツを合わせた姿で、スラリと伸びた美しい脚のラインを見せている。
また、「初めてココヘッドに登ったもの ハワイで一番キツイ山らしい お尻痛くなってくるし足ガクガクだし、何度も諦めようかと思ったけど、なんとか登りきりました」と登山をしたことも振り返り、その時のショットも披露した。
この投稿に、ファンからは「アクティブで素敵」「脚長すぎる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆伊藤千晃、ハワイ旅行ショット公開
◆伊藤千晃の投稿に反響
